Italia, Mancini: “Nel primo tempo abbiamo sofferto, meglio nel secondo. Jorginho…”

Le parole del c.t. azzurro al termine di Italia-Svizzera

"Imprecisione tecnica? Probabilmente ma più nel primo tempo, nel secondo non abbiamo subito nulla, ce la giocheremo all'ultima. Sono sempre fiducioso. L'Ungheria potrebbe anche vincere contro la Svizzera, noi partiamo con un vantaggio che non è poco. Se facciamo tutti i gol che non abbiamo fatto stasera... Galeazzi? Grande dispiacere, è stato un grande giornalista e un grande amico".