Andrea Mandorlini, ex calciatore dell'Inter, ai microfoni di tuttomercatoweb.com ha parlato della stagione dei nerazzurri: "L'eliminazione dalla Champions è l'unico neo, ma il calcio è così. All'andata gli uomini di Inzaghi meritavano molto di più, gli episodi non sono stati sfruttati, ma rimane una grandissima annata. Ora conta chiudere in fretta questo campionato ampiamente meritato per il gioco mostrato. Non si può far più niente".