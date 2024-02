Mandorlini: “L’Inter è cresciuta col passaggio da Skriniar a Pavard”

Andrea Mandorlini, allenatore ed ex giocatore, è intervenuto durante il programma “Piazza Affari” su TMW Radio per commentare vari temi: "La gara dell’Inter contro l’Atletico Madrid? Per me l’Inter è più forte. L’Atletico è una squadra molto scomoda ma credo che l’Inter sia in un grande momento e speriamo che tenga questo anche in Champions League”.