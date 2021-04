Mandorlini: “Quello che sta facendo l’Inter è straordinario. Non sono d’accordo con…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Andrea Mandorlini analizza la stagione dell'Inter

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Andrea Mandorlini analizza la stagione dell'Inter . I nerazzurri sono a otto punti dallo scudetto quando mancano 6 giornate alla fine. "Un po' di scaramanzia non fa mai male, ma l'Inter sta facendo veramente qualcosa di importante. Si sta avverando il coronamento del progetto partito con Conte l'anno scorso: un po' ce l'aspettavamo tutti, ma quello che stanno facendo i nerazzurri è straordinario".

"Sono discorsi che lasciano il tempo che trovano: si cerca sempre di trovare il pelo nell'uovo, ma l'Inter ha una sua idea e la si vede chiaramente. È un gioco che paga: tanti gol fatti e pochi subiti. I giocatori d'attacco vanno a segno con continuità, è una squadra che può giocare sulle ripartenze ma che sa anche schiacciare l'avversario. Si può dire di tutto, ma alla fine conta vincere. E non sono d'accordo con chi dice che l'Inter non giochi bene: Conte ha trasmesso la sua idea e questo si vede. Il suo calcio paga, ha pagato e mi auguro che paghi anche nelle ultime giornate. Poi, nella vita si può sempre migliorare. Ma ora questi discorsi non hanno motivo di esistere".