Inter-Verona, probabile formazione: Conte oscilla tra due idee. A centrocampo…

Dopo due pareggi consecutivi, l'Inter vuole ritrovare la vittoria per chiudere il prima possibile il discorso scudetto

Dopo due pareggi consecutivi, l'Inter vuole ritrovare la vittoria per chiudere il prima possibile il discorso scudetto. I nerazzurri domani affronteranno il Verona reduce da sei sconfitte nelle ultime sette gare. Secondo quanto riporta Tuttosport , per quanto riguarda il probabile undici che scenderà in campo, Antonio Conte oscilla tra due idee.

Schierare i titolarissimi per giocare contro i gialloblù al meglio delle proprie possibilità. Oppure fare qualche cambio. Dubbio in attacco dove Sanchez insidia Lautaro per una maglia da titolare. Se a centrocampo Eriksen dovesse riposare, a giocarsi una maglia da titolare sarebbero in tre. Il favorito è Stefano Sensi, dietro scalpitano Gagliardini e Vecino. Ballottaggio sulla fascia sinistra tra Perisic e Darmian , anche se in questo caso il croato appare favorito.