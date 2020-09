Marani: “Inter, con Perisic e Vidal un passo in avanti su esperienza. Se Conte riuscisse…”

La profondità della rosa e non solo. Cosa è cambiato nella nuova Inter rispetto all’anno appena passato? Lo ha spiegato Matteo Marani, giornalista di Skysport, prima della gara con la Fiorentina: «Oltre alla rosa ampia c’è anche un altro elemento. Ci sono giocatori con esperienza internazionale. Con Perisic e Vidal, e se arrivasse anche Kanté, alzeresti il livello dell’abitudine a vincere che è una cosa indispensabile. Il limite della scorsa stagione era nella capacità di portare pressione, non è riuscita sempre a farlo come voleva e quando lo ha fatto ha vinto. Vorrà migliorare su questo Conte. Se riuscisse ad avvicinarsi alla sua prima Juve a livello di tenuta, credo che potrebbe arrivare in fondo al campionato da prima».

(Fonte: Skysport)