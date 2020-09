CdS – Verso Inter-Fiorentina: nerazzurri a trazione anteriore, Conte sceglie i nuovi. Vidal e Perisic…

Due su tre dal primo minuto. Antonio Conte è intenzionato a schierare Achraf Hakimi e Aleksandar Kolarov dal primo minuto nella sfida di questa sera a San Siro alle 20:45 contro la Fiorentina. Nell’undici di partenza anche Ivan Perisic, a cui sarà affidata la fascia mancina.

Secondo il Corriere dello Sport Arturo Vidal partirà dalla panchina ma è carico per entrare a gara in corso. Grande chance per Eriksen, che agirà sulla trequarti e guiderà un’Inter a trazione offensiva. Le certezze restano Lukaku e Lautaro con 55 reti sulle 113 totali della passata stagione. Un solo dubbio per Conte: Gagliardini e Brozovic si giocano un posto accanto a Barella nel 3-4-1-2.