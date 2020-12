Marani: “Nella transizione l’Inter vince, ha giocatori così. Conte ha capito…”

«Inter ha trovato il passo scudetto? Dal Sassuolo. Ieri contro lo Spezia l’Inter ha fatto il 40% di possesso palla e il 60% lo ha fatto lo Spezia. E i nerazzurri hanno vinto la partita. I nerazzurri aspettano e hanno giocatori di transizione e su quello l’Inter vince. Hakimi è emblematico. Ma può anche esserlo Lautaro Martinez. Hanno bisogno di spazio. Conte lo ha capito. Sa che se va male, comunque ha la fisicità. E chiudo dicendo che Sensi è un ritorno decisivo per la formazione interista. Sperando che la condizione non gli sia da freno come è successo finora». Matteo Marani, a Skysport, ha parlato della vittoria interista e del secondo posto della formazione di Conte sottolineando che il gioco non brilla ma arrivano i punti.

-Hakimi è un terzo attaccante…

Sì, lo è. la proiezione dice che potrebbe fare a fine stagione 12 gol. L’Inter segna in transizione. Quando ha spazio il marocchino brucia chiunque. Vede la porta e sa come segnare. Deve rimanere bassa: quando si sbilancia e fa possesso palla, come faceva a inizio stagione, monta questa enorme panna in area avversaria e non era mai sostanza. Oggi è l’essenza. Conte è il miglior allenatore per vincere un campionato. C’è la ferocia che era mancata.

-Rivedendo classifica e prossimo impegno cosa accadrà prima di Natale?

Potrebbe accorciare la Juve. Almeno sulla carta. Finora i bianconeri hanno pagato il noviziato di Pirlo. L’Inter ha una partita difficile a Verona. I nerazzurri non sono al massimo della condizione e potrebbero crescere se Sensi acquisirà quel ruolo decisivo, come era stato nella prima parte della stagione scorsa. E non c’è da dare per scontato il risultato di Milan-Lazio perché i rossoneri hanno tante assenze. A gennaio si deciderà il campionato perché lì ci sono gli scontri diretti.

(fonte: SS24)