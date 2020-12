Marani: “Pirlo ha idee molto interessanti, la Juve rimane la più forte del campionato”

Fa rumore la caduta della Juventus questa sera contro la Fiorentina. Prima sconfitta in campionato per la squadra di Pirlo, ma Matteo Marani non cambia idea sui bianconeri. Questo il pensiero esternato negli studi di Sky: “La Juventus rimane nettamente la squadra più forte del campionato. Lo dico oggi, dopo i 3 gol presi dalla Fiorentina. La difesa bianconera rimane molto forte, nonostante gli errori di Bonucci. Non dimentichiamo che Pirlo, che ha idee molto interessanti, non ha mai gestito uno spogliatoio”.