Sconfitta pesante quella rimediata in Juventus-Fiorentina dalla squadra di Andrea Pirlo. I viola di Prandelli si sono imposti per 3-0 grazie alle reti di Vlahovic e Caceres e all’autogol di Alex Sandro per il momentaneo 0-2. Sul passivo ha inciso anche l’espulsione di Cuadrado al quarto d’ora: decisione giusta di La Penna, richiamato al monitor dal VAR. Cade per la prima volta in campionato il nuovo allenatore bianconero.