Marani: “Derby? L’Inter fa cadere le altre nella sua trappola. Milan troppo spregiudicato”

Intervenuto negli studi di Sky Sport prima di Spezia-Parma, Matteo Marani è tornato sulla vittoria dell'Inter nel derby contro il Milan

"Secondo me l'atteggiamento del Milan contro l'Inter non ha pagato, è stato troppo spregiudicato e lo si è visto nei tre gol in transizione dell'Inter . Sia sul primo che sul secondo gol dei nerazzurri ho visto delle disattenzioni della difesa milanista. Un atteggiamento spregiudicato che aveva avuto anche la Lazio. Evidentemente, su questa cosa l'Inter fa spesso cadere le sue avversarie. I rossoneri dovranno essere prudenti, perché la corsa alla Champions è ancora lunga e difficile".