Marchegiani: “L’Inter ha sfruttato il calendario. La base era buona”

L'ex portiere ha commentato al Club il momento della squadra di Inzaghi anche alla luce degli addii della scorsa estate

Luca Marchegiani, su Skysport, ha detto la sua sul momento della squadra nerazzurra: « L'Inter ha sfruttato il calendario, i passi falsi sono stati pochi ma sono sembrati tanti perché quelle davanti vincevano sempre. La squadra ha perso campioni ma non sono state prese promesse ma giocatori di alto profilo».

«C'era una base molto importante, anche come valore effettivo dei giocatori. Dumfries diventerà importante per esempio. Difficile il paragone con Hakimi, ma c'è Darmian che ti sta dando quello che non ti ha potuto dare un anno fa perché aveva avanti il marocchino», ha aggiunto.