Marchegiani: “Conte ha capito una cosa ed è stato bravo. L’Inter è cambiata…”

Luca Marchegiani, a Skysport, ha parlato del momento dell’Inter di Conte dopo la vittoria sullo Spezia e la conferma del secondo posto a meno uno dal Milan.

-Secondo te Antonio si è alzato una mattina e ha deciso di tornare ad essere sé stesso?

Può darsi. La sposto sull’aspetto tecnico-tattico. Ha capito che la squadra non riesce a superare alcune difficoltà. Con gli avversari chiusi non ha il grimaldello, il giocatore che risolve se non la forza fisica. Fa uscire fuori le squadre e i gol li fa in contropiede. Su Hakimi rincorreva la mezzala. Vuol dire che è stato bravo. Ha capito che se trova squadre che si aprono lui riesce ad aprirsi. Il cambiamento dell’Inter di queste giornate è questo.

(Fonte: Skysport)