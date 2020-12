Piccinini: “Inter-Juve, sfida scudetto cominciata. E sarà tra loro due. Il Milan…”

Sandro Piccinini, a Skysport ha parlato della lotta scudetto. «Ribadisco quello che abbiamo detto in tanti. Juve e Inter sono le favorite e rimangono tali per la bontà del loro organico. Quindi superata una prima fase di assestamento, la Juve per il cambio dell’allenatore e l’Inter per il contraccolpo della CL, secondo me la sfida tra queste due squadre è cominciata e secondo me difficilmente perderanno punti fino allo scontro diretto che è il 17 gennaio», ha detto. «Il Milan sta facendo di più, l’obiettivo era il quarto posto. Sta andando oltre e lo ha confermato oggi con una vittoria pesantissima. La corsa alla fine sarà a due, ma i rossoneri sono lì a pieno merito. Difficile che si inserisca qualcun altro».

(Fonte: Skysport)