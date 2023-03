Marchegiani: “Vedo Lukaku un po’ in difficoltà. Brozovic? Non fa più giocate importanti”

"Fallo di mano? Dall'immagine impossibile capire, difficile prendere una decisione certa. Brozovic? Io pensavo si sarebbe ripreso la centralità, ma mi sembra meno capace di fare giocate importanti. Prima di questo periodo di difficoltà aveva il passaggio illuminante, gioca molto in orizzontale. Allegri secondo me ha azzeccato tutte le scelte: da Gatti a De Sciglio. Io faccio il tifo per Lukaku perché mi piaceva tantissimo, ma in 75' gli è riuscita una sola giocata. Negli spazi stretti ha più difficoltà, ma Beto col Milan ha reso tante volte la palla giocabile per i compagni. Lukaku mi sembra un po' in difficoltà. Mi è piaciuto come ha giocato la Juve, partita straordinaria di Locatelli".