Marchegiani: “Le parole di Conte mi hanno lasciato la sensazione di uno che un bilancio”

L'ex portiere, ospite negli studi di Sky Sport, ha detto la sua sulla stagione dell'Inter e sulla vittoria di stasera con la Sampdoria

"Dopo 11 anni mi immagina anche la frustrazione di non poterlo festeggiare con la gente. Questi sarebbero stati momenti per creare un feeling indimenticabile. L'Inter spesso ha cambiato marcia con i cambi. Pinamonti poco coinvolto, Sanchez non è un titolare ma entra quasi sempre. Sanchez ha capito di essere importante come rifinitore. Ranieri ha fatto un grandissimo lavoro, ha preso una squadra senza certezze. Musso è un papabile per l'Inter, penso che abbia tutte le caratteristiche giuste, anche se è diverso giocare nell'Udinese e nell'Inter. Non penso che voglia andare via Conte, però nelle sue parole c'è quella sensazione di fare un bilancio. Non pensavo che un dirigente puntasse tanto su un allenatore, invece sì e Marotta ha avuto ragione. Peso specifico di Conte su questo scudetto è enorme".