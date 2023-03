Marchetti: “Inter, l’allarme è la mancanza di attenzione nei dettagli. Le voci su Conte…”

“La Juventus nonostante non faccia un calcio entusiasmante, nonostante le sue difficoltà è stata molto più efficace dell’Inter. Ha giocato una gara accorta, cercando di chiudere gli spazi all’Inter per ripartire poi in velocità. I nerazzurri mi sono sembrati confusi e imprecisi nei dettagli e questo fa la differenza nelle grandi partite. Per me questo è il vero campanello d’allarme in casa Inter, devono ritrovare quella precisione nei dettagli che fa tutta la differenza".

Cosa sta succedendo con Conte?

“Di Conte si parla molto in Inghilterra, a noi non risulta che sia ai titoli di coda ma questo non vuol dire che non ci sia la turbolenza. In queste ore dovrebbe esserci un confronto, lui ha già detto che non ce l’aveva con la società ma con i giocatori. Lui ha sempre questi sfoghi prima di un addio. Se ci sono cose che non vanno bene a lui decide di andar via, è quello che ha fatto anche all’Inter. In questo momento però è presto per il mercato degli allenatori, chi cambierà lo farà per i risultati di questa stagione e al momento sono tutte in ballo. Secondo me in Inghilterra non cambiano, oggi come puoi dire se Inzaghi resta o meno, se vince la Champions lo mandano via?".