Inter, doppio colpo in attacco: Thuram+Firmino. Scelto l’erede di Skriniar

L'Inter si muove per la prossima stagione e ha già individuato due profili a parametro zero per rinnovare l'attacco nerazzurro

Andrea Della Sala

A fine stagione potrebbe essere rivoluzione in casa Inter. La squadra in campionato ha fallito e a prescindere da come terminerà questa stagione ci saranno parecchi cambiamenti. "Beppe Marotta e Piero Ausilio sono da sempre degli avvoltoi sul mercato degli svincolati e negli ultimi mesi hanno cominciato a lavorare forte su due attaccanti di grande spessore: Marcus Thuram e Roberto Firmino sono il meglio che c’è su piazza e aiuterebbero a guardare al prossimo campionato con occhi e speranze diverse", si legge su La Gazzetta dello Sport.

THURAM PRIMO OBIETTIVO — "Per il francese figlio d’arte, vice campione del Mondo, c’è una bella fila tra Germania (Bayern in testa) e Inghilterra (Newcastle in pole), ma l’Inter si è iscritta per tempo alla corsa, giocandosi con intelligenza le proprie carte. Ausilio era volato anche in Qatar durante il Mondiale per incontrare gli agenti e illustrare il progetto Inter su Marcus e da lì è partita la corte ufficiale. Sul tavolo un contratto pluriennale da 5 milioni più bonus a stagione. Thuram riflette e ha fatto sapere che non prenderà una decisione prima di aprile", scrive La Gazzetta dello Sport.

TOP PLAYER — "Per età, Thuram resta la prima scelta ma ovviamente non l’unica. Firmino ha sei anni in più, ma anche diversi titoli in bacheca e una qualità di primo livello. Centravanti atipico, regista offensivo che ama giocare il pallone e creare spazi per i compagni, Firmino ha detto a Klopp che ha voglia di una nuova sfida e che comunque nella sua testa non c’è più futuro in Premier. E allora perché non l’Italia? L’Inter ha già fatto i suoi sondaggi e palesato il suo interesse, ora spetta al giocatore far capire che tipo di sfida cerca".

POST SKRINIAR — "In difesa Intanto, per la difesa salgono le quotazioni di Oumar Solet, 23enne centrale del Salisburgo, visto da vicino in Europa League. Costa 15 milioni, l’Inter proverà ad abbassare la quota con dei bonus: c’è voglia di far partire in fretta il dopo Skriniar", rivela La Gazzetta dello Sport.