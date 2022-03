Marchetti: “Scudetto? L’Inter ha più chance. A Liverpool perché non crederci?”

Le parole del dirigente: "Quando non hai più niente da perdere trovi la partita perfetta. Mi auguro che l’Inter la faccia"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Stefano Marchetti, dirigente sportivo, ha parlato così in vista della sfida di stasera tra Liverpool e Inter: “Tutte le partite vanno giocate. Perché non crederci fino alla fine? Di risultati strani ne ho visti tanti, sabato ad esempio. Quando non hai più niente da perdere trovi la partita perfetta. Mi auguro che l’Inter faccia la partita perfetta”.