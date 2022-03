Inter, già 5 italiane hanno vinto a Liverpool. E Gosens sa come essere decisivo

I nerazzurri affrontano questa sera i Reds ad Anfield Road: un'impresa difficile, ma qualcuno ce l'ha fatta

L'Inter affronta questa sera il Liverpool con l'obiettivo di ribaltare lo 0-2 della gara di andata e qualificarsi per i quarti di finale di Champions League. Un'impresa sulla carta difficilissima, quasi impossibile, in uno stadio iconico come Anfield Road. Eppure, in passato già 5 squadre italiane sono riuscite a violarlo: Genoa, Roma, Fiorentina, Udinese e Atalanta. Senza dimenticare che i nerazzurri possono contare su un alemento che sembra avere un feeling speciale con la città di Liverpool: Robin Gosens. L'esterno tedesco andò a segno il 25 novembre 2020, in occasione del successo per 0-2 dell'Atalanta contro gli uomini di Klopp. E non è finita qui: sempre a Liverpool, ma questa volta contro l'Everton, realizzò la sua prima rete con i bergamaschi, in un incontro di Europa League vinto 1-5 dalla squadra di Gasperini.