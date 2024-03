Attraverso il suo editoriale per TMW, Luca Marchetti ha proposto una riflessione sulle ultime sessioni di mercato, indicando l'età media dei calciatori acquistati dalle varie squadre. L'Inter si attesta sui 28 anni, da come si legge. Questo il commento:

"Per costruire questa squadra vincente la società nerazzurra ha puntato sull’esperienza. E di gran lunga la squadra in Italia che comopra giocatori già maturi (con un bello stacco rispetto a chi la precede in classifica di almeno due anni e un po’ di mesi).