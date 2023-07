Marchetti: “Mercato? Il Napoli ha saputo gestire il vantaggio. L’Inter e le altre…”

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Per me il Napoli, dal punto di vista del mercato, non è in ritardo ma è in linea perché nessun'altra big ha concluso la sua trasformazione, qualcuna secondo me è ancora più dietro rispetto al Napoli che parte da un'ossatura importante. Rispetto alla passata stagione non ci sono Kim e Ndombele. Vero è che bisogna approfondire il discorso Zielinski, Lozano, c’è il grande punto interrogativo di Osimhen ma ad oggi la rosa a disposizione del Napoli differisce di due giocatori ed il Napoli si prende tutta la calma del mondo per non essere oggetto di aste.