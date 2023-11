Marchisio: “Inter superiore, ma la Juventus sa soffrire. Uomo chiave? Chiesa”

Prosegue il conto alla rovescia in vista di Juventus-Inter, in programma domenica sera a Torino. Claudio Marchisio, ex centrocampista bianconero, ne ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, partendo dal gol del 2-1 segnato il 5 dicembre 2009 contro i nerazzurri di José Mourinho, a fine stagione campioni di tutto. "Quando riguardo quel gol mi emoziono ancora perché segnare in quella sfida ha sempre un sapore diverso, a maggior ragione se poi si vince come capitò a noi".