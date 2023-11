Inzaghi, lavoro sottovalutato: Inter, con la Juventus primo crocevia scudetto

"Considerato che dopo Napoli-Inter ci sarà subito Juve- Napoli a chiudere una sorta di triangolo, le prime risposte arriveranno presto. E l'Inter, cresciuta a vista d'occhio fra una sosta e l'altra (6 vittorie su 6), ha la grande occasione di allungare, anche perché la qualificazione agli ottavi di Champions è già assicurata. Un piccolo lusso che in Inzaghi si è guadagnato con la gestione scientifica del turnover e nel quale la variabile meno controllabile è proprio la sosta per le Nazionali, che condizione la sfida di Torino; anche il derby di Milano però si giocò subito dopo la sosta, Lautaro non segnò, ma l'Inter di gol ne fece 5".

"È il momento per gli allenatori di spingere sulla identità delle loro squadre e la crescita anche atletica. In questo senso il lavoro di Inzaghi, che va a Torino senza 2 titolari in difesa su 3 (anche Pavard, oltre Bastoni), viene forse sottovalutato, ma l'Inter ha cambiato 12 giocatori e anche quelle che sembravano delle lacune, specie in attacco, si stanno rivelando risorse extra. [...] L'Inter, superata la prossima settimana bollente, dovrà affrontare solo la Lazio tra le (presunte) big. Se le inseguitrici fanno sul serio, il momento di dimostrarlo è adesso".

