L’arbitro Maresca: “Con Maignan mi sono comportato da fratello maggiore. Dovremmo…”

Come è riuscito a far rientrare il Milan in campo? — «Parlando con il capitano Calabria e con Pioli, ho spiegato che avremmo fatto tutto il possibile per garantire a Maignan la massima tutela. Ho chiesto loro di tranquillizzare il giocatore, di fare in modo che i calciatori rientrassero. Poi tutto è tornato in un alveo di normalità».

Cosa si può fare di più? — «Dobbiamo essere determinati. Non dobbiamo minimizzare o dire che erano cinque o dieci individui, né etichettare una tifoseria come razzista. Bisogna trovare il modo per individuare subito i responsabili e far sì che non vadano più allo stadio. Trasferire il messaggio per cui chi sbaglia paga. Se riuscissimo a individuarli e dar loro le sanzioni giuste...

(Fonte: Il Messaggero)

