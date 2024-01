Inter, Zhang videochiama e carica il gruppo: “Complimenti, ma ora completiamo il lavoro”

Il presidente a Riad c’è anche se non c’è. È andata così: ieri, subito dopo pranzo, durante la riunione tecnica tra Inzaghi e la squadra nella sala dell’hotel dell’Inter, Steven si è collegato via zoom da Nanchino. Davanti all’allenatore, ai giocatori e alla dirigenza al completo ha motivato tutti per la finale. «Complimenti per la vittoria e il gioco espresso con la Lazio, oltre che per l’ennesima finale che avete raggiunto. Adesso diamo il massimo e lottiamo uniti per vincere questa coppa», il senso del suo discorso, con tanto di applausi dei presenti. Per Zhang sarebbe il sesto trofeo. È già oggi il terzo presidente più vincente della storia nerazzurra. In testa c’è Massimo Moratti con 16 titoli, poi il padre Angelo con 7. E l’obiettivo di tutti è raggiungere quel numero sette a fine stagione, con lo scudetto. Il 26 maggio Steven potrebbe agganciare chi l’Inter l’ha resa grande per davvero, Grande con la G maiuscola", riporta La Gazzetta dello Sport.