Marianella: “Lautaro top player, assomiglia a Tevez. E con la Juve Conte…”

Matteo Pifferi

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Massimo Marianella ha parlato così di Lautaro Martinez:

"Ha tante firme questo titolo, tra queste c'è Lautaro ovviamente. Ha fatto crescere l'Inter ma sta crescendo anche lui nei numeri. Sta diventando un top player, quando fai parte di un grande club e altri club ti strizzano l'occhio, vuol dire che fai parte di quel livello lì. Per l'Inter è stata una fortuna non scendere in Europa League, anche se l'anno scorso il percorso in Europa è stato fermato da un rimpallo".

"Lautaro e Lukaku? Quando è arrivato Lukaku, Lautaro si è dovuto un po' adattare. Lukaku è il faro e l'immagine di questa Inter, ma Lautaro ha fatto anche l'alternativa di Icardi, quindi è sia seconda che prima punta. Si è plasmato in un ruolo diverso, che poi gli dà anche qualcosa in più a livello personale perché poi fa 18 gol in stagione. Lautaro e Messi? Con Messi, Lautaro può diventare il suo Suarez".

Box Lautaro-Conte? Bella immagine, è l'evoluzione di Conte e questo è dovuto anche dal passaggio di Conte in Inghilterra. Sicuramente senza lo scudetto già vinto non avremmo visto questa scena, però è stata bella".

Lukaku compagno ideale? Insieme sono devastanti, ce lo dicono i numeri, lo scudetto e questa annata. Ero convinto che Lautaro sarebbe diventato una prima punta, eredità di quello che è stata la grande scuola delle grandi punte argentine, Crespo, Higuain, Batistuta. Ancora non assomiglia a loro, ma può diventarlo. Forse può assomigliare già ora a Tevez. Ma ha grandi margini di crescita".

Futuro Inter? Al momento è nebuloso, non è facile pensare all'oggi. Oggi il termine programmazione è più diluito in casa Inter. La realtà economica è questa, l'Inter se non dovesse riuscire a trovare partner o a vendere la società, 2 o 3 cessioni e plusvalenze dovrà farle secondo me".

Juve-Inter? L'Inter arriva leggera, Conte sarà il più motivato di tutti. Se possono non fare un favore agonistico alla Juventus, certamente non glielo faranno"