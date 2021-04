Marini: “Inter solida grazie a Conte. Barella? Difficilmente si può vedere…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Giampiero Marini parla del momento positivo che sta attraversando l'Inter

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Giampiero Marini parla del momento positivo che sta attraversando l'Inter. A otto giornate dalla fine del campionato, i nerazzurri guidano la classifica con un vantaggio di 11 punti sul Milan secondo. "Quando fa festa l’Inter? Potrebbe farla già da ora, ha avuto un inizio anno difficoltoso perché la società non aveva smaltito la sconfitta in finale di Europa League, ma poi si è rimessa in pista grazie a Conte e allo staff che hanno dato solidità e certezze".