Marino: “Papà Samardzic non è rompiscatole, non so cosa sia successo con l’Inter”

Pierpaolo Marino, ex direttore generale dell'Udinese, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Samardzic in prospettiva futura sarebbe un grandissimo colpo. Io conosco bene il padre, ho discusso spesso con lui in fase di tesseramento e nel prosieguo del rapporto. Lo reputo una persona ragionevole, non sarà un ostacolo per farlo arrivare al Napoli, non è un rompiscatole. Poi non so cosa sia successo con l'Inter.