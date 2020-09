Inter, Marocchi: “Skriniar non si incastra. Meglio cederlo e tenersi Ranocchia”

“Che l’Inter dimostri di puntare veramente allo scudetto. Questo mi aspetto dalla gara dei nerazzurri contro il Benevento”. Giancarlo Marocchi a Skysport ha parlato della gara dei nerazzurri contro il Benevento, ma anche delle cinque sostituzioni e del mercato nerazzurro. «Sono entrati quei cinque lì, buonissimi giocatori ma non hanno stravolto la gara se non con la partecipazione della Fiorentina. Chi ne ha cinque buoni è avvantaggiato. Inter e Juve erano già alle pari. L’incognita è Pirlo per la Juve, l’Inter ne ha zero. Il gruppo è buono e buono resta. Come valore assoluto Skriniar è fortissimo ma non si incastra bene negli altri dieci di Conte. A quel punto meglio incassare, con Ranocchia a fare la riserva e D’Ambrosio a giocarsela con Darmian», ha sottolineato.

CAMBIO LAUTARO-SANCHEZ – «Quando ce li hai così forti quelli che vanno in panchina tu ogni tanto li devi usare da titolare. Chiaro che Lautaro resterà il titolare e il cileno merita di giocare. Il famoso trequartista dell’Inter, una cosa la devo dire. Anche quando gioca Eriksen non parlerei di trequartista. Conte fa ruotare molto i tre centrocampisti, non sempre c’era Brozovic davanti alla difesa a farsi dare la palla. Ruotano i centrocampisti e non devono essere in mezzo alle scatole nel primo passaggio degli attaccanti. Poi uno dei tre ci arriva in quella zona ma dopo il passaggio agli attaccanti che per l’Inter è fondamentale».

«La rimonta è stata diversa, quella del Benevento è stata diversa. I giallorossi hanno rimontato ma hanno giocato sempre come la Samp o anche un pelino meglio e ha meritato di vincere. L’Inter si era incasinata a più non posso e poi quando hai giocatori forti, giocando male e non in maniera fluida comunque risolve la partita», ha concluso.

