UFFICIALE / Benevento-Inter, formazioni: esordio dal 1′ per Vidal e Hakimi. Skriniar c’è

Dopo il successo in extremis sulla Fiorentina – con la sesta rimonta oltre l’85’, un record nel campionato di Serie A -, l’Inter va a caccia di conferme nella prima trasferta stagionale al ‘Ciro Vigorito‘ di Benevento. Antonio Conte sfrutta tutta la rosa e schiera dall’inizio tutti i volti nuovi: da Kolarov ad Hakimi, passando per la coppia di cileni Vidal-Sanchez. Dall’altra parte la formazione sannita allenata da Pippo Inzaghi, ex compagno di Conte ai tempi della Juventus e in Nazionale, che dopo la stagione da record in Serie B si è presentata con un successo all’esordio in questa stagione di Serie A a Marassi contro la Sampdoria ribaltando una situazione di svantaggio di 0-2 e portando a casa l’intera posta in palio.

Nei nerazzurri torna titolare Milan Skriniar, al centro di voci di mercato e nel trio di difesa davanti ad Handanovic con De Vrij e Kolarov. A centrocampo, Hakimi e Young agiscono sulle fasce, mentre Gagliardini e Sensi completano il reparto con Vidal; in avanti spazio a Sanchez con Lukaku, con Lautaro che rifiata e parte dalla panchina in vista del big match di domenica contro la Lazio.

Di seguito le formazioni ufficiali:

BENEVENTO (4-3-2-1): 1 Montipò; 11 Maggio, 15 Glik, 5 Caldirola, 93 Barba; 29 Ionita, 28 Schiattarella, 14 Dabo; 19 Insigne, 17 Caprari; 21 Moncini.

A disposizione: 12 Manfredini, 80 Gori, 3 Letizia, 4 Del Pinto, 9 Lapadula, 13 Tuia, 16 Improta, 18 Foulon, 20 Di Serio, 25 Sau, 44 Iago Falque, 56 Hetemaj.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 11 Kolarov; 2 Hakimi, 5 Gagliardini, 22 Vidal, 15 Young; 12 Sensi; 9 Lukaku, 7 Sanchez.

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 10 Lautaro, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 23 Barella, 24 Eriksen, 29 Dalbert, 33 D’Ambrosio, 77 Brozovic, 95 Bastoni, 99 Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte.

Arbitro: Marco Piccinini (sezione Forlì).

Assistenti: Mondin, Mastrodonato.

Quarto Uomo: Marinelli.

VAR e Assistente VAR: Nasca, De Meo.