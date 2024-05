Intervenuto negli studi di Sky Sport, Giancarlo Marocchi, ex calciatore, ha parlato così della sconfitta dell'Inter di ieri contro il Sassuolo: "Non è mancato l'impegno, ma ogni giocatore pensava ci potesse pensare il compagno: non si sono dannati nell'intensità. Il Sassuolo ha fatto una corsa furbissima: ha accettato la non intensità della gara, aveva bisogno di un andamento lento. L'Inter si è accontentata: Asllani non è Calhanoglu, lì ci voleva un giocatore che si accorgesse che stava andando male. Quando tu inizi male è difficile cambiare registro".