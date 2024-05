Nel suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sulle possibili mosse in attacco dell'Inter

"L’Inter, che ha già fatto due scelte per il futuro (Taremi e Zielinski) sta ora cercando di completare l’organico in vista della prossima stagione. Al netto dell’eventuale partenza di Dumfries, i tasselli da inserire dovrebbero essere due: un portiere di prospettiva e un difensore centrale. Con il probabile rientro di Audero alla Samp, ecco che per i nerazzurri il nome in pole position resta quello di Bento. Sul secondo fronte ci sono alcuni profili che vengono valutati.