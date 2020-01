Marocchi: “Noi vorremmo una Juve che usi la A per prepararsi per la Champions”

«Noi vorremmo la Juve che quasi usi il campionato per prepararsi ad essere assoluta protagonista in Champions. Semplifico le cose. Ma ad Allegri rimproveravamo che pensava solo a vincere il campionato e non era poco. Però gli dicevamo anche di non allenare la Juventus per vincere la Champions. E’ poi quello che continuiamo a dire a Sarri». Giancarlo Marocchi su Skysport, dopo la vittoria della Juve, per 4-0 contro il Cagliari commenta così il lavoro fatto fin qui da Sarri e di come sta dando la sua impronta alla squadra bianconera.

(Fonte: SS24)