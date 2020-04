TS – Inter, Marotta non cambia idea: addio certo per cinque. Nainggolan, l’ultima idea è…

L’Inter non fa un passo indietro. L’amministratore delegato del club nerazzurro, Beppe Marotta, non è disposto – secondo quanto riferisce Tuttosport – a modificare le scelte fatte la scorsa estate insieme ad Antonio Conte. “Per Icardi, Nainggolan, Perisic, Joao Mario e Dalbert non c’è futuro all’Inter“.

Marotta è consapevole che la crisi economica causata dall’emergenza Coronavirus porterà l’Inter ad incassare meno dei 130 milioni preventivati. L’ad nerazzurro non è però spaventato: l’unico calciatore a pesare molto sul bilancio del club nerazzurro è Radja Nainggolan, con il suo cartellino che vale 19,5 milioni. Improbabile che il Cagliari possa investire una cifra del genere: secondo il quotidiano, il belga potrebbe restare un’altra stagione a Cagliari in prestito secco. Un’ipotesi che prende quota alla luce del contratto fino al 2022.

Per quanto riguarda Icardi (a bilancio a 1,8 milioni), le 20 reti in 31 partite realizzate in questa stagione consentono all’Inter di non trattare al ribasso con il Paris Saint-Germain, che vorrebbe uno sconto sui 70 milioni previsti dal diritto di riscatto.