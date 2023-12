Marotta: “Darmian il mio miglior colpo low cost. Lo stimo per serietà e insieme di valori”

Nel corso dell'intervista concessa a Cronache di Spogliatoio, Beppe Marotta, ad dell'Inter, ha risposto così alla domanda in merito al miglior colpo low cost della sua carriera: «Ci sono molti esempi. Quello più recente è quello di un grandissimo professionista: Matteo Darmian. È un ragazzo che Ausilio ed io abbiamo preso per pochissimi soldi e oggi invece è un giocatore che vale molto molto di più, che stimo di più per la serietà che ha e per un’insieme di valori. Matteo è un ragazzo che piano piano ha dimostrato il suo valore senza che i giorni gli abbiano dato tanto spazio».