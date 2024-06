L’intermediario e agente di mercato Fulvio Marrucco, intervenuto a Sportitalia, ha parlato così del Napoli e della possibilità di concorrere per lo scudetto: “Non parliamo dell’Inter, che secondo me insieme all’Atalanta è ad un livello superiore rispetto agli Azzurri, ad oggi. Detto ciò, il Napoli avrà però due vantaggi. La possibilità, come è accaduto quando arrivò Benitez, di attrarre giocatori importanti attraverso il nome del tecnico e quello di non fare le coppe”.