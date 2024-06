FCIN1908 / Inter-Martinez, sono i giorni del vertice. Gudmundsson a parte: lo scenario

L'Inter si muove per Josep Martinez per la porta e monitora con grande attenzione la pista Albert Gudmundsson. Ecco quanto appreso da FCIN1908 sulle due piste per il mercato nerazzurro. Per Martinez può essere la settimana dell’incontro ufficiale col Genoa, per capire come si può ragionare. Non sono state richieste ancora formalmente contropartite, si capirà se si può andare avanti con contropartite o meno. Satriano interessa più all’estero in questo momento, è possibile che possa rientrare il suo nome col Genoa, ma il club rossoblù ha in mente altri nomi per ora.