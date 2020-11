Inter, martello Conte: riunione, video e allenamento, due ore e mezza con testa al Torino

Terminati gli impegni con le Nazionali, Antonio Conte ha finalmente potuto riavere il gruppo al completo. Il tecnico dell’Inter, come scrive Tuttosport, non ha voluto perdere tempo: “Antonio Conte non vedeva l’ora di avere tutti a disposizione e così ieri è andato in pressing sulla squadra per due ore e mezza, tra riunione tattica, esame dei video legati al Torino e allenamento vero e proprio. Una vera full immersion per resettare i giocatori sulla causa nerazzurra. Da qui a Natale il calendario non farà sconti con 10 gare tra campionato e Champions e tutti dovranno sentirsi parte del progetto“.