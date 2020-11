Inter, fra ieri e oggi tamponi per i nazionali: domani primo allenamento al completo

Terminati gli impegni con le Nazionali, l’Inter è pronta a ritrovare i calciatori rimasti in giro per il mondo. Come scrive il Corriere dello Sport, solamente domani Antonio Conte potrà avere il gruppo al completo: “Primi rientri in casa nerazzurra. Alla Pinetina, ieri, sono riapparsi Hakimi e Perisic: entrambi hanno fatto il tampone, come peraltro il resto della truppa, e se oggi l’esito sarà negativo si riaggregheranno subito in gruppo. […] Per il resto dei nazionali, l’appuntamento con i test molecolari sarà oggi (compresi Vidal e Lautaro), ovviamente a scaglioni. Come previsto, insomma, il primo vero allenamento con il gruppo al completo sarà domani. A cui seguirà la rifinitura di sabato“.