Esordio con vittoria, invece, per Igor Tudor, scelto da Lotito per il post Sarri. La Lazio vince e sale a quota 46, scavalcando il Napoli e portandosi al settimo posto. Quinta sconfitta in campionato e sette punti nelle ultime nove gare per la Juventus che resta ferma a 59, a -17 dall'Inter che, vincendo contro l'Empoli, salirebbe a +20.