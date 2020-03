San Siro, pronti i nuovi progetti. Distanza sulle volumetrie, ad aprile nuovo confronto

Il Meazza è una delle priorità del futuro di Suning e dell’Inter. Si lavora al masterplan di oltre un miliardo per il nuovo stadio. I nerazzurri e il Milan si stanno confrontando con il Comune e sono pronti i nuovi progetti che salveranno l’attuale impianto sportivo riconvertendola in un’area sportiva aperta a tutti. In più è stato dato l’ok al pagamento di 150 mln per la concessione del diritto di superficie a 99 anni di San Siro e dell’area circostante.

Da discutere la questione delle volumetrie. C’è ancora distanza tra le richieste dei club e i limiti imposti dal piano regolatore. A inizio aprile il prossimo incontro con gli assessori di Palazzo Marino.

(Fonte: GDS)