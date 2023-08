Materazzi compie 50 anni, gli auguri dell’Inter: “Ha incarnato il DNA interista”

Ha incarnato perfettamente il DNA interista, dando sempre tutto per la maglia. Nelle dieci stagioni in nerazzurro ha messo in campo grinta, orgoglio e tenacia. Ha guidato la difesa con carisma, dimostrando tutta la sua personalità nelle folate offensive. Ha realizzato 20 reti in 276 presenze, conquistando 5 Scudetti, 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe Italiane, un Mondiale per Club e una Champions League.