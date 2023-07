Materazzi: “Questa cosa non la sa nessuno: quando stavo per lasciare Perugia…”

«Vi racconto questa, non la sa nessuno: quando dovevo lasciare il Perugia, avevo molte offerte. Sono un collezionista di maglie, così in casa facevo le prove e indossavo quelle delle squadre che mi seguivano. E niente, il nerazzurro mi stava troppo bene, giravo per le stanze solo con quella. Avevo già deciso, in cuor mio».