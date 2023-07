GdS – Attacco Inter, Balogun il prescelto ma costa troppo. E Beto convince

"L’Inter è in una fase di riflessione. Thuram indicherà la strada: arriverà un centravanti, come nelle idee doveva essere Lukaku? Oppure un altro di calciatore, più in grado di giostrare da seconda punta? In questo caso, il prescelto è Balogun dell’Arsenal, per il quale però l’Inter non ha intenzione di mettere sul piatto tutta la cifra – 40 milioni di euro – che aveva progettato di investire per Romelu. E se Morata è un’opzione sempre più sfumata, attenzione alla pista di casa nostra", commenta La Gazzetta dello Sport che, infatti, non esclude l'opzione Beto che "ad Appiano Gentile convince parecchio"