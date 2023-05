Materazzi: “Grazie a Eto’o per la Champions. Con un altro non l’avrei vinta, lui sa chi”

Marco Materazzi, intervenuto telefonicamente da Napoli durante la Milano Football Week, ha approfittato dell'occasione per salutare calorosamente Samuel Eto'o, suo ex compagno di squadra ai tempi dell'Inter e protagonista di giornata dell'evento: "È un piacere essere qui con Samu, non lo ringrazierò mai abbastanza per la vittoria della Champions, lui sa che con un altro non l'avrei vinta. Lui sa chi (sorride, ndr)".