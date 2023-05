5 maggio, Materazzi risponde ai tifosi juventini che lo chiamano in causa: “Impazzite”

È il 5 maggio e Marco Materazzi è finito in tendenza sui social. L'ex giocatore nerazzurro è stato ricordato per la partita Lazio-Inter all'Olimpico. Il giorno in cui i nerazzurri avrebbero voluto e potuto vincere lo scudetto. Finì malissimo, invece. Con le lacrime di Ronaldo in panchina e quelle incredule di Materazzi in campo. L'ex difensore ha preso posizione sui social ricordando invece un altro bellissimo 5 maggio. Quello della stagione nerazzurra più incredibile di sempre.