Materazzi: “Inter, se ti qualifichi stasera hai 3 mesi solo per il campionato”

L'ex difensore nerazzurro carica i ragazzi di Inzaghi: "Devono continuare a fare quanto si è visto anche contro il Napoli"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Marco Materazzi ha caricato l'Inter in vista del match di questa sera contro lo Shakhtard Donetsk, che può regalare ai nerazzurri gli ottavi di finale di Champions League con un turno di anticipo: "È molto semplice: i giocatori devono continuare a fare quanto si è visto in campo anche nell'ultima partita con il Napoli. E poi il risultato verrà da sé, non ci saranno problemi, ne sono certo. Basterà entrare in campo con lo stesso spirito. E magari, una motivazione ulteriore potrà arrivare semplicemente ricordando dov'erano dopo le prime due partite, come si era complicata la classifica: non ho dubbi, questo darà la spinta per vincere. Mi piace molto questa Inter. È una squadra votata all'attacco, lo ha mostrato più volte. Ed è un atteggiamento che solitamente in campo internazionale premia, anche se vai ad affrontare squadre forti, organizzate, abituate a questo tipo di appuntamenti.