Inter, una foto che sa di Triplete: Materazzi riabbraccia Sneijder: “Reunion”

Una foto che profuma di Triplete. Marco Materazzi, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto che ritrae l'ex difensore dell'Inter in un ristorante assieme ad un altro grande ex nerazzurro come Wesley Sneijder. "Reunion", il commento di Matrix, con tanto di hashtag #triplete che rievoca momenti indimenticabili per i tifosi interisti.