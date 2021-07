Garlando: “Bonucci come Materazzi a Berlino. Capobranco e guida spirituale”

Il commento del noto giornalista a proposito dell'Europeo disputato dal difensore

E' ancora il momento degli applausi per l'Italia di Roberto Mancini. Luigi Garlando, nel suo pagellone per la Gazzetta dello Sport, ha assegnato 9 a Leonardo Bonucci con questa motivazione: "Come Materazzi a Berlino: un gol per raddrizzare la barca e preparare l’apoteosi dei rigori. Ne segna uno, come aveva fatto con la Spagna. Una belva in difesa contro gli inglesi. Ma più ancora dei gol e del suo ghigno da pirata nei contrasti, sono quei due retropassaggi di nuca, dando la schiena a Donnarumma, con gli avversari addosso, a raccontare chi è Leo Bonucci: uno che, più la temperatura sale, più diventa di ghiaccio. E, al di là del campo, nelle dichiarazioni, nei post, negli sguardi, si è percepita la sua forza di capobranco, di guida spirituale".